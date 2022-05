Clubes fazem a festa da Liga 3

O dia de hoje é dedicado à final da Liga 3, nova competição da FPF, que desde a primeira hora se alicerçou em princípios muito especiais e com enorme espírito de fair play.Oliveirense e Torreense lutam pelo primeiro título a partir das 18 horas no Estádio Nacional.Antes do pontapé de saída, o programa de festas incluiu um encontro/almoço na Cidade do Futebol onde marcaram presença presidentes, dirigentes, treinadores e capitães das equipas que participaram na Liga 3.O presidente da FPF, Fernando Gomes, foi o anfitrião do convívio que reuniu líderes das associações distritais e municipais, como foi o caso da presidente de câmara de Torres Vedras, Laura Rodrigues.