Costinha: «Os meus companheiros têm tornado tudo mais fácil»

Costinha é um dos três reforços do Sp. Braga B que não chegaram da equipa sub-23 arsenalistas. O avançado ex-Académica ainda está em processo de adaptação à nova realidade, mas já faz aquilo para o qual foi contratado: marcar golos. Leva dois na pré-época, um frente ao Chaves e outro ao Moreirense, e faz questão de partilhar o mérito com todo o grupo de trabalho."Os dois golos que marquei são fruto do trabalho de equipa. A adaptação a um clube nunca é fácil porque são treinadores novos, uma equipa nova e uma cidade nova mas os meus companheiros têm-me recebido bem desde o primeiro dia e tornado tudo mais fácil", afirmou Costinha, de 21 anos, à comunicação do Sp. Braga.Fazendo um balanço "muito positivo" desta pré-época, Costinha prossegue com uma garantia: "A equipa está muito focada na sua tarefa, a melhorar semana após semana e os resultados que temos contra adversários de um patamar superior é um sinal disso mesmo. Isso mostra a ambição que temos para o campeonato."Por falar em campeonato, o resultado do sorteio da primeira fase da Liga 3 já foi conhecido e Costinha não esconde a agitação que isso provocou no seio do grupo de trabalho liderado por Custódio Castro. "Os jogadores vivem da competição e vivem para competir. O facto de já ter saído o sorteio é mais uma motivação para continuarmos a trabalhar durante esta pré-época para chegarmos ao primeiro jogo e estarmos o mais forte possível", afirmou.E, por fim, Costinha também falou da identidade na equipa na qual dá os primeiros passos: "A equipa técnica transmitiu-nos desde o início uma ideia de ter bola, de sermos dominadores e criarmos a nossa própria identidade e essa forma de jogar vai valorizar-me, assim como todos os jogadores que temos na equipa. A ideia de jogo é clara e objetiva."