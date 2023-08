David Brás defrontou pela primeira vez a Académica: «Um momento especial»

Formado na Académica, David Brás viveu este domingo um momento especial, ao defrontar, pela primeira vez, o seu clube do coração, como muitas vezes já assumiu. O médio, de 28 anos, que no final da época passada se mudou de Coimbra para Ol. Hospital, fala em sentimento esquisito, mas assume que fez tudo para que a sua equipa vencesse."Ainda nunca tinha defrontado a Académica. Foi um momento especial, com um sentimento esquisito. Ainda assim, dei tudo pelo Ol. Hospital, para que conseguíssemos vencer, o que não conseguimos. Temos agora que olhar para o Caldas", frisou o jogador, lamentando, também, as oportunidades desperdiçadas na 2.ª parte. "Penso que fizemos um bom jogo. Sofremos um golo numa jogada em que, provavelmente, não podíamos ter sofrido. Depois, em vantagem numérica, tivemos oportunidades suficientes para consumar a cambalhota no resultado, mas acabámos por não conseguir", sublinhou.