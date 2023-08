David Caiado não foi alvo de queixa por parte do treinador-adjunto do Alverca, Rafael Moreira, por alegada tentativa de agressão, contrariamente à informação emitida pelo nosso jornal na edição impressa deste domingo."Nego qualquer tipo de envolvimento, tenho uma relação cordial e de amizade com vários elementos do Alverca, condeno qualquer tipo de violência", assinalou David Caiado, em declaração a. Ao visado, as nossas desculpas.No final da partida de sábado à noite, o treinador-adjunto do Alverca, Rafael Moreira, com a presença do delegado ao jogo apresentou uma queixa à PSP que estava no Complexo Desportivo de Alverca, contra Vítor Alves, treinador de guarda-redes da Briosa por alegada tentativa de agressão.Os desacatos terão ocorrido junto ao banco da Académica, tendo o adjunto do Alverca Rafael Moreira sido expulso no decorrer da partida pelo árbitro Fã Sanha.