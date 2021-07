David Dinamite renova pelo Alverca

O defesa-esquerdo David Dinamite renovou por mais uma temporada com o FC Alverca, da Liga 3.



O lateral, de 26 anos, participou em 23 jogos com a camisola dos ribatejanos tendo apontado dois golos.



Após o guarda-redes José Costa e o lateral-direito Jorge Bernardo, David Dinamite é a terceira renovação confirmada no FC Alverca que vai marcar presença na nova Liga 3 em 2021/22, época de estreia de competição.