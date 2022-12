David Veiga quer ajudar a manter o Sp. Braga B na rota das vitórias frente ao Varzim

David Veiga é um dos jovens mais vezes utilizados, esta época, por Custódio Castro no Sp. Braga B. E o médio, de 22 anos, foi o escolhido para dar voz pelos arsenalistas no lançamento do jogo da tarde deste sábado, frente ao Varzim, que abre a segunda volta da Série A da Liga 3."O último jogo frente ao São João Ver trouxe-nos mais confiança. Estamos motivados, queremos mostrar a nossa qualidade, o nosso futebol e terminar este ano com uma vitória", indicou David Veiga, em declarações à comunicação do Sp. Braga."O nosso primeiro objetivo é, como sempre, ganhar e visto que não tivemos uma primeira volta tão bem conseguida queremos começar esta segunda volta com a segunda vitória seguida para nos aproximarmos dos lugares cimeiros", vincou o médio da equipa que é 7.ª classificada, com 13 pontos, e vai defrontar a 3.ª, que soma 21."Na Liga 3 não há favoritos. Nós sabemos a qualidade que temos e vamos mostrá-la frente a um bom adversário. O Varzim ainda não perdeu em casa e queremos ser os primeiros a vencê-los na Póvoa. Para isso temos que ser eficazes", definiu David Veiga a terminar.Este encontro referente à 12.ª jornada da Série A da Liga 3 está agendado para este sábado, às 15 horas, no Estádio do Varzim.