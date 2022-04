Década de ouro do Vitória de Setúbal

E usufrua de todas as vantagens de ser assinante

Octávio Machado, Carlos Cardoso e Fernando Tomé, antigas glórias do Vitória FC, estiveram entre os cerca de 700 espetadores que assistiram à apresentação do documentário “Vitória de Setúbal – 10 Anos de Ouro”. O filme produzido pela RTP retrata os tempos áureos do clube entre 1964 e 1974, período em que foram vice-campeões nacionais, venceram duas Taças de Portugal e eliminaram Liverpool e Inter de Milão, entre outros, nas provas europeias.

Atualmente na Liga 3, os sadinos vivem uma realidade bem diferente. O presidente Carlos Silva apelou a uma maior simbiose entre clube e cidade: “Para termos um clube grande, precisamos de sócios. Neste momento, temos 12 mil associados, mas só 6 mil pagantes. O clube tem de ter mais sócios, a cidade tem de estar com o Vitória”.