Defesa Chima Akas é o primeiro reforço de inverno do Belenenses

Chima Akas é o primeiro reforço de inverno do Belenenses, anunciou nas redes sociais Patrick Morais de Carvalho, presidente do emblema do Restelo, atual 4º classificado da Série B da Liga 3.O defesa-central de 28 anos, que também pode atuar na esquerda do sector mais recuado, já foi 10 vezes internacional pela Nigéria e está em Portugal desde 2019, quando trocou os suecos do Kalmar pelo B SAD.Pelos azuis do Jamor Chima Akas disputou 48 jogos e marcou um golo e na presente época ainda alinhou em dois encontros, antes de rescindir contrato. Estava sem clube desde agosto e vai começar já a trabalhar com o plantel de Bruno Dias para ser inscrito logo em janeiro.