Dene Gonçalves, treinador-adjunto estagiário do Montalegre, morre aos 23 anos

Dene Gonçalves, treinador-adjunto estagiário da equipa técnica do Montalegre, faleceu aos 23 anos, vítima de morte súbita.O clube que neste momento é 4.º (último) classificado na Série 1 da Fase de Manutenção/Descida da Liga 3, anunciou nas redes sociais o falecimento do jovem técnico.Fernando Gomes, presidente da Federação Portuguesa de Futebol, deixou no site oficial da FPF uma mensagem de condolências à família do treinador e ao clube transmontano.À família enlutada,apresenta sentidas condolências.