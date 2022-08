Desmond opção para Miguel Valença na Académica

Depois da derrota na estreia na Liga 3, no terreno do Belenenses, por 2-0, a Académica defronta este sábado o Amora, a partir das 17 horas. Para este jogo, Miguel Valença, técnico academista, já pode contar com Desmond Nketia, atacante ganês de 21 anos que falhou o jogo no Restelo por estar lesionado. Sublinhe-se, a propósito, que o defesa central Benny e o extremo Hugo Seco são, por agora, os únicos lesionados do plantel.A maior preocupação do treinador da Briosa está, porém, na baliza, uma vez que tanto Luís Pedro como Hidalgo estão castigados, o que faz com que Bernardo Santos seja o único guarda-redes disponível. Recorde-se que o jovem, de 20 anos, foi lançado perto do intervalo no jogo de estreia, após Hidalgo ter sido expulso, rubricando uma exibição que contou com uma mão cheia de boas defesas.