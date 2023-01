Dinis Pinto confiante: «Temos muita qualidade e podemos ganhar»

Depois de dois jogos consecutivos a pontuar, no final do ano passado, o Sp. Braga B quer manter a série em aberto, de preferência com uma vitória sobre o líder da Série A da Liga 3, Lank Vilaverdense."Sabemos que o Lank Vilaverdense ainda não perdeu esta época, respeitamos o adversário mas temos muita qualidade e podemos ganhar. Para isso temos que focar-nos em nós. Queremos impor o nosso jogo, ter bola e temos de ser eficazes no ataque e também na hora de defender. Com um coletivo forte estaremos mais perto de ter sucesso", afirmou Dinis Pinto, o lateral direito da equipa arsenalista que é a que tem a maior média de tempo útil de jogo de todo o terceiro escalão do futebol português, na ordem dos 55 minutos e 29 segundos."Queremos começar o ano a ganhar. Estamos numa boa sequência de resultados, queremos mantê-la e somar os três pontos frente ao Lank Vilaverdense", acrescentou em declarações à comunicação do Sp. Braga.Dinis Pinto, que já conta com duas aparições oficiais na equipa principal dos guerreiros do Minho, mostrou ainda confiança na concretização dos objetivos inicialmente definidos, que exigem superação a toda a equipa, pois ocupa, de momento, o 8.º posto da Série A."Terminamos bem o ano 2022 e estamos muito motivados. Temos mostrado mais qualidade, estamos a fazer melhores exibições, continuamos a crescer e vamos continuar a evoluir. Queremos subir na classificação para conseguirmos atingir os nossos objetivos", rematou o defesa.O duelo entre Sp. Braga B e o Lank Vilaverdense está agendado para este sábado, às 15 horas, no Complexo Desportivo de Fão.