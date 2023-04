Dinis Pinto promete um Sp. Braga B "em busca dos objetivos até ao fim"

O Sp. Braga B recebe, este sábado, o Felgueiras, no jogo de abertura da segunda volta da fase de subida da Liga 3. Os arsenalistas ocupam a 4ª posição da Série 1, com três pontos, menos um do que o adversário de hoje."Já demonstrámos ao longo desta temporada a nossa capacidade de superação. Somos uma equipa que não vira a cara à luta, que procura ir em busca dos objetivos até ao fim. É isso que vamos fazer nas três jornadas que faltam e vamos conseguir atingir os objetivos", afirmou o lateral Dinis Pinto, em declarações à comunicação do Sp. Braga.Na passada jornada, os guerreiros do Minho perderam com o Alverca e querem reagir a esse resultado com um triunfo. "O objetivo é conquistar os três pontos. A equipa está bem, está motivada para responder ao resultado da última jornada e estamos preparados para conseguir a vitória. Analisámos o que não correu bem em Alverca, trabalhámos aspetos em que tínhamos que melhorar e queremos somar os três pontos", prosseguiu o lateral.O duelo entre o Sp. Braga B e o Felgueiras tem pontapé de saída marcado para as 15.30 horas, no Complexo Desportivo de Fão. "Temos de ser consistentes e eficazes contra o Felgueiras. No jogo da primeira volta foi isso que isso que fez a diferença para o lado deles. Prevejo um jogo equilibrado e acredito que se formos eficazes a defender e a atacar que vamos conseguir vencer o jogo", rematou Dinis Pinto.