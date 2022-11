Diogo Casimiro superou o cancro e voltou aos relvados este domingo

Superação! Diogo Casimiro venceu o cancro e voltou a jogar após quase dois anos#SCBraga #DiogoCasimiro https://t.co/Uc1lFHpnxm — ZEROZERO (@zerozeropt) November 27, 2022

Quase dois anos depois, o defesa Diogo Casimiro está de volta aos relvados. Fê-lo este domingo, na derrota do Sp. Braga B por 2-1 diante do Montalegre, naquele que foi o derradeiro passo na sua recuperação depois de um dos momentos mais complicados da sua vida, quando teve de travar uma longa batalha contra um cancro.Diagnosticado no último dia de 2020 com um linfoma de Hodgkin, Diogo Casimiro afastou-se dos relvados e submeteu-se a intensos tratamentos, fez quimioterapia, teve uma infeção que o levou a estar em coma induzido durante quatro dias e acabou por ser submetido a um autotransplante que levou o seu sistema imunitário a zero. Foi daí, do ponto zero, que iniciou a sua recuperação até ao dia de hoje - tinha voltado aos treinos em agosto -, quando atuou durante 6 minutos pela equipa B dos minhotos.Recorde a história de Diogo Casimiro