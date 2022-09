Diogo Fonseca: «Estamos muito motivados para alcançar a nossa primeira vitória frente ao Canelas 2010»

O Sp. Braga B e o Canelas 2010 defrontam-se este domingo, a partir das 17 horas, no Complexo Desportivo de Fão. Os minhotos procuram a primeira vitória na presente edição da Liga 3 contra uma equipa que soma por triunfos os dois jogos já realizados na prova."A Liga 3 é muito equilibrada e exemplo disso é que o Canelas 2010 é líder porque é a única equipa na nossa série só com vitórias nas primeiras duas jornadas. Todas as outras já perderam pontos. Nós queremos conquistar os três pontos frente ao Canelas 2010 e estamos muito motivados para alcançar a nossa primeira vitória frente ao primeiro classificado. Se vencermos podemos dar um salto grande na classificação e é nos lugares de cima que queremos estar", afirmou Diogo Fonseca, em declarações à comunicação do clube minhoto.O defesa-central, de 20 anos, também falou dos golos sofridos pelo Sp. Braga B nos últimos minutos dos dois jogos já realizados, que se traduziram num empate com o Varzim (1-1) e numa derrota diante do Lank Vilaverdense (1-0). "É um dado que temos de tentar corrigir. O ideal será não sofrer golos em altura nenhuma do jogo. Mas posso dizer com toda a certeza que o nosso compromisso é imenso do primeiro ao último minuto", assegurou Diogo Fonseca."Vimos de um jogo menos conseguido a nível de resultado e exibição. Sabemos e analisámos o que não correu bem, mas houve coisas que também correram bem, tanto no jogo com o Lank Vilaverdense mas também no encontro com o Varzim. Temos noção do valor e da nossa qualidade e por isso é com muita confiança que partimos para este jogo com o Canelas 2010", rematou o jovem central.