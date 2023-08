Diogo Fonseca quer começar a Liga 3 "da melhor maneira" com um triunfo sobre o Varzim

A Liga 3 avança para mais uma edição esta segunda-feira, com o tiro de partida a ser dado no Varzim-Sp. Braga B. O pontapé inicial está marcado para as 20.15 horas.A equipa arsenalista traçou o objetivo de ficar entre os quatro primeiros classificados e, assim, assegurar a presença na fase de subida. "Temos saudades de competir. Vamos ter pela frente um jogo grande, difícil, mas vamos procurar conquistar os três pontos para começarmos o campeonato da melhor maneira", indicou Diogo Fonseca, que, aos 21 anos, inicia a sua terceira temporada na equipa B do Sp. Braga.Ciente da realidade desta competição, o médio defensivo e defesa central lança o aviso aos colegas com menos experiência na Liga 3: "A Série A é muito equilibrada e os jogos são sempre muito complicados, mas isso é algo para o qual estamos preparados. Temos jogadores na equipa que vão para o terceiro ano na Liga 3, pelo que apesar de sermos jovens também temos alguma experiência, e sabemos que ao mínimo deslize as coisas podem não correr bem, pelo que é preciso concentração no máximo do primeiro ao último minuto".Sobre o jogo inaugural e, ainda em declarações à comunicação do Sp. Braga, o internacional sub-20 português acrescentou: "O Varzim tem uma boa equipa, sabemos das suas ambições, mas também conhecemos as nossas e por isso tenho a certeza que vai ser um jogo bem disputado, no qual vamos tentar sair por cima. Vamos jogar para ganhar. Temos fome de vencer e sabemos que, se pusermos em campo essa atitude, o jogo e o campeonato vão correr-nos de forma positiva".