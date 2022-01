Diogo Gomes e Badara são reforços do Montalegre 

O Montalegre assegurou a contratação de dois reforços para atacar a segunda metade da temporada. Tratam-se de Diogo Gomes, médio que pode atuar como defesa-central, e de Badara, avançado que regressa assim ao clube.Depois de rescindir com o Leixões, clube onde fez a formação, Diogo Gomes, de 21 anos, prepara-se agora viver a primeira experiência na Liga 3. Por outro lado, Badara chega por empréstimo do V. Setúbal, naquele que é um retorno do senegalês a uma casa que bem conhece. Entre 2014 e 2016, Badara apontou mais de 50 golos pelos transmontanos.No plano oposto, Beto Lopez foi cedido ao Marinhense, do Campeonato de Portugal, de forma a ter mais minutos de jogo.