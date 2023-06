Diogo Rosado renova e acompanha regresso do Lusitânia de Lourosa à Liga 3

O Lusitânia de Lourosa anunciou, este sábado, ter chegado a acordo com Diogo Rosado para a renovação do contrato que ligava as duas partes. O médio, de 33 anos, vai cumprir a segunda temporada no clube.Chegado a Lourosa no verão de 2022, proveniente do Leça, o esquerdino, formado no Sporting, foi uma das figuras na campanha do clube no Campeonato de Portugal, que culminou com a subida à Liga 3. Em 30 jogos, o médio assinou sete golos e quatro assistências.O Lusitânia de Lourosa garante assim a continuidade de mais uma peça importante do sucesso em 2022/23, depois de já ter renovado com o técnico Jorge Pinto e com o capitão Edgar Abreu.