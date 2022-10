Diogo Sequeira fez o golo 1000 da Liga 3

Bastaram sete minutos em campo para Diogo Sequeira entrar para a história da Liga 3. Aos 88' do confronto com o Oliveira do Hospital, o avançado de apenas 19 anos apontou o 5-1 para os sadinos e o golo 1000 da competição, que só tem dois anos de existência. Uma tarde memorável no Bonfim para o jovem atacante, que também se estreou a marcar com a camisola do Vitória. No início do ano, Álvaro Djaló, extremo que já se estreou pela equipa principal do Sp. Braga, assinou o golo 500 na prova. Já o primeiro golo na Liga 3 está registado por Hernâni, atacante de apenas 21, também com a camisola dos arsenalistas.