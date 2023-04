Direção do Belenenses não se recandidata

O Belenenses vai a eleições no dia 24 de junho deste ano e a atual direção, liderada por Patrick Morais de Carvalho, não se recandidata. O pedido para marcação do ato eleitoral foi feito na reunião magna de 5ª feira e o atual presidente confirmou aa intenção de sair."São 9 anos como presidente, fui quem ocupou o lugar mais tempo nos últimos anos, normalmente ficavam um ano ou dois. Neste momento, não estão reunidas as condições, pessoais, familiares e profissionais para me recandidatar. Há um cansaço acumulado e o Belenenses precisa de sangue novo, de ideias novas, e tem de encontrar dentro do clube gente para isso. Não se deve dizer nunca mas neste momento não sou candidato", resumiu o presidente.