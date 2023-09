Dois duelos da 6.ª jornada no top-10 de assistências do fim de semana

A 6.ª jornada da Liga 3 teve dois jogos no top-10 de partidas com maior presença de público nas bancadas, durante o último fim de semana, nos três principais campeonatos nacionais de futebol.

A receção da Académica ao Caldas, da Série B, teve 6.356 espectadores nas bancadas do Estádio Municipal de Coimbra e foi 3.º jogo com mais público, apenas superado por dois duelos da Liga Betclic: Sporting-Moreirense (36.815) e V. Guimarães-Portimonense (12.593). Já o Varzim-Canelas, da Série B, contou com 3.762 adeptos no Municipal da Póvoa, sendo o 7.º jogo com mais público.

Refira-se que a Liga 3 conseguiu colocar mais um jogo no top-10 (que pode ver abaixo) do que a Liga Sabseg, esta apenas representada pelo P. Ferreira-Leixões, o 9.º duelo com mais adeptos (2.617).



Top-10 das assistências do último fim de semana:

1.º Sporting-Moreirense - 36.815 espectadores

2.º V. Guimarães-Portimonense - 12.593

3.º Académica-Caldas - 6.356

4.º E. Amadora-FC Porto - 5.976

5.º Vizela-Benfica - 5.584

6.º Farense-Braga - 5.006

7.º Varzim-Canelas 3.762

8.º Rio Ave-Famalicão - 3.075

9.º P. Ferreira-Leixões - 2.617

10.º Gil Vicente-Estoril - 2.495