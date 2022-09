Ebanilson regressa ao Moncarapachense

O avançado Ebanilson Viegas, de 22 anos, rescindiu com o Amora e regressou ao Moncarapachense, clube que representou na época passada.O jogador, nascido em Portugal, tendo também nacionalidade são-tomense, foi na campanha anterior um dos pilares do maior feito da história do Moncarapachense, a subida à Liga 3, com a boa campanha realizada a levá-lo à seleção de São Tomé e Príncipe.