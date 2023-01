Emanuel Simões deixa comando do Fafe

Emanuel Simões deixou o comando do Fafe. O treinador de 43 anos, contratado na última temporada e que até renovou em maio do ano passado, não resistiu aos maus resultados recentes dos justiceiros, que somam cinco derrotas consecutivas e não vencem há sete jogos, pedindo à direção do clube para abandonar o cargo.Os fafenses, de resto, ocupam o penúltimo lugar da Série A da Liga 3, com apenas 12 pontos ao cabo de 15 jornadas disputadas.