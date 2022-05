Emanuel Simões renova contrato com AD Fafe

Emanuel Simões vai continuar na liderança da equipa técnica da Associação Desportiva de Fafe, que materializou a permanência na Liga 3 na reta final da temporada.O técnico, que na época passada também desempenhou o cargo de diretor desportivo do Santa Clara, teve outros convites, mas acabou por aceitar a proposta de renovação.Em declarações reveladas pelo clube, Emanuel Simões perspetivou que a Liga 3 "vai ser ainda mais competitiva" na próxima época. "Vêm equipas com peso da 2.ª Liga, as que subiram do Campeonato de Portugal já acompanharam o que aconteceu na época passada e mesmo as que se mantiveram nesta divisão já sabem melhor o que esperar da prova", acrecentou.