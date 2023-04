Empresa de autocarros trava deslocação de adeptos do Felgueiras a Alverca

É algo insólito! O Felgueiras, à semelhança do que acontece com vários clubes da Liga 3, estava a tentar organizar a deslocação dos seus adeptos a Alverca para apoiarem a equipa no jogo referente à 5ª jornada da Série 1 da fase de subida.No entanto, as intenções do emblema do distrito do Porto foram travadas pela companhia rodoviária. Em causa, e segundo o comunicado divulgado pelo Felgueiras, a empresa informou que "a ida a Leiria foi marcada por episódios negativos: danos materiais ao veículo disponibilizado e ofensas ao motorista", pelo que recusou o pedido.Recorde-se que o Felgueiras ocupa o último lugar, com apenas quatro pontos, e que pode ficar afastado da luta pela subida à 2.ª Liga."Em virtude da deslocação a Alverca, e de forma a termos o maior apoio possível por ser um jogo importante, solicitamos a uma companhia rodoviária autocarro para os adeptos felgueirenses. Foi-nos recusado e, hoje, informaram-nos que a ida a Leiria foi marcada por episódios negativos: danos materiais ao veículo disponibilizado e ofensas ao motorista.Queremos salientar que o Presidente e o clube não se revêem neste tipo de atitudes e lamentamos o sucedido, sobretudo pelos restantes adeptos que se esforçaram para ir apoiar a equipa a Leiria.O Presidente apoia todas as iniciativas de apoio ao clube, mas não se responsabiliza por episódios deste género."