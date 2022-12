Equipa de arbitragem do Caldas-Sporting B proporciona momento especial

Ver esta publicação no Instagram Uma publicação partilhada por Caldas Sport Clube (@caldas.sport.clube.oficial)

A equipa de arbitragem do Caldas-Sporting B, liderada por João Casegas, proporcionou, no sábado, um momento especial ao entregar presentes para a iniciativa 'Desembrulhar Sorrisos' - que ajuda crianças carenciadas -, gesto que não passou despercebido à equipa da casa, que deixou um agradecimento nas redes sociais."A equipa de arbitragem liderada pelo árbitro João Casegas não ficou indiferente à campanha e entregou, no passado sábado, presentes para que possamos distribuir a crianças carenciadas este natal. Deixamos um agradecimento especial por este gesto. E também a todos os sócios e adeptos que participaram nesta iniciativa - que iremos manter no próximo jogo da Liga 3. O futebol é isto", escreveu o Caldas nas redes sociais.