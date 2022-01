Equipa técnica da U. Leiria foi a melhor do mês de dezembro

A U. Leiria conquistou o prémio de 'Equipa Técnica do Mês' de dezembro na Liga 3, depois de já ter sido considerada a equipa do mês e no mesmo dia em que o clube do Lis viu o avançado Gonçalo Gregório ser também premiado.A equipa técnica liderada por Bino Maçães conta ainda com os 'adjuntos' Telmo Oliveira e José Castro, além do treinador de guarda-redes Fernando Monteiro. A estrutura integra ainda o analista Carlos Pereira, o preparador físico Carlos Miguel e o treinador estagiário João Espadinha.Bino Maçães pegou na equipa leiriense após a 6ª jornada e soma 5 vitórias e 2 empates em 7 jogos realizados no campeonato. A equipa lidera a Série B de forma isolada, com 30 pontos, mais 7 do que o 2º classificado (Torreense).