Equipa técnica do Amora é a melhor de março

A equipa técnica do Amora, liderada por João Pereira, foi eleita a melhor do mês de março na Liga 3.O treinador, de 31 anos, comandou o emblema da margem sul do Tejo até ao 1.º lugar da Série B. Vai agora disputar a fase de subida e a 1.ª jornada é no domingo, com visita à Sanjoanense (15 horas).