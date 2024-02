Equipa técnica do Sp. Braga B distinguida na Liga 3

Com duas vitórias e outros tantos empates em janeiro, na Série A da Liga 3, o Sp. Braga B apurou-se para a fase de subida da competição. As boas exibições da equipa liderada por Custódio Castro, nesse período, foram agora reconhecidas pelas restantes equipas do terceiro escalão do futebol português.A equipa B dos guerreiros do Minho foi distinguida com o título de melhor equipa técnica de janeiro, após votação de todos os treinadores que competem na Liga 3.Refira-se que o Sp. Braga B volta ao ativo no próximo domingo, diante do Alverca, às 11 horas no Complexo Desportivo de Fão, iniciando aí o seu trajeto na fase de subida da Liga 3.