Evandro Brandão trocou Vilafranquense pelo rival Alverca

O internacional angolano Evandro Brandão foi apresentado como reforço do Alverca, sem que a duração do contrato tivesse sido revelada.O avançado, de 30 anos, vai jogar na Liga 3 depois de ter rescindido com o rival maior dos alverquenses, o Vilafranquense, alegando justa causa . Em 2021/22, Evandro Brandão conta seis jogos oficiais disputados e vai agora tentar ajudar o emblema de Alverca do Ribatejo a chegar aos campeonatos profissionais.