Ex-jogador do Varzim faleceu aos 31 anos

O Varzim emitiu uma nota no Facebook a dar conta do falecimento de Mário Cunha, de 31 anos, ex-jogador do clube, onde fez a formação e se estreou como sénior. O clube não divulgou a causa da morte do médio natural da Póvoa, que representou ainda o Tirsense, o Neves e o Cerveira."Foi com um profundo sentimento de pesar que o Varzim Sport Club recebeu a notícia do falecimento do poveiro e ex-atleta Mário Cunha, aos 31 anos. Mário Cunha, fez toda a formação no emblema poveiro chegando à equipa principal na época de 2009/2010. Nesta hora triste, o nosso pensamento está com todos os seus Familiares e Amigos, a quem endereçamos os nossos mais sinceros pêsames. Mário Cunha partiu cedo demais", escreve o emblema poveiro.Também o Cerveira, clube minhoto onde Mário Cunha esteve entre 2018 e 2020, deixou uma nota nas redes sociais: "É com profundo pesar, que comunicamos que o nosso ex-atleta Mário Cunha, o eterno 3, faleceu hoje dia 22 de Agosto. Obrigado por fazeres parte da história do Cerveira."