Fábio Pala oficializado no Belenenses

Fábio Pala é o mais recente reforço do Belenenses. O lateral direito de 30 anos, que rescindiu com a Académica, foi hoje oficializado pelo emblema do Restelo e junta-se assim à equipa orientada por Bruno Dias, tal comohavia adiantadoDepois das chegadas de Chima Akas, Midana Sambú, Guilherme Oliveira e Filipe Chaby neste mercado de inverno, Pala é mais uma opção para os azuis, atualmente na 5ª posição da Série B da Liga 3.