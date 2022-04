Fábio Pereira e a subida à Liga Sabseg: «Segredo foi acreditar e sermos iguais a nós próprios»

Fábio Pereira, treinador da Oliveirense, destacou a forma corajosa como os seus jogadores abordaram o jogo com o União de Leiria e frisou que o segredo do triunfo (0-2) e consequente subida à Liga Sabseg esteve aí.





"Fomos corajosos como abordámos a partida, como encarámos o jogo, como nos predispusemos a assumir e a pressionar num bloco médio alto e alto as despesas do jogo. O segredo foi por aí. Foi acreditar e sermos iguais a nós próprios. Em alguns momentos do jogo também tivemos de sofrer. Sabíamos que era talvez o adversário mais temível que íamos encontrar este ano, nesta fase de subida. Mas os meus jogadores foram bravos e corajosos e acreditaram que era possível ganharmos hoje para nos consagrarmos a ser a primeira equipa a subir na história da Liga 3", começou por realçar no final do jogo.

"Vínhamos de uma descida na época anterior e queríamos mudar o paradigma e a forma como olhavam para nós. Missão cumprida com esta subida de divisão. Haverá alguns excessos nas próximas horas, mas vamos preparar o próximo jogo com a máxima seriedade. Queremos acabar a ganhar, porque está muita coisa em jogo dentro da nossa série e queremos ser o mais sérios possível", acrescentou.



Título é objetivo

"Depois há o título, que é o único objetivo que nos falta até ao final desta temporada. Apesar de não sabemos quem será o adversário, sabemos que no outro grupo estão quatro equipas fortes, todas com possibilidade de subida de divisão. Independentemente do resultado, as possibilidades serão de 50%."



Futuro

"Ainda é cedo, temos um título por disputar. Mas tenho conhecimento do interesse que as equipas têm, até porque já o manifestaram. A nossa prioridade será sempre o nosso clube. Pessoalmente é o ponto mais alto da minha carreira. Tenho de agradecer a todos os clubes que trabalharam comigo, que me ajudaram a crescer enquanto treinador", concluiu.