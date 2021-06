Fafe: Danny renova por mais uma temporada

O Fafe oficializou a renovação de Danny por mais uma temporada. O guarda-redes, de 25 anos, vai cumprir a segunda época no emblema minhoto.





Formado no Paredes e ainda com uma passagem nas camadas jovens do Freamunde, Danny começou a carreira sénior, precisamente, no Freamunde. Representou ainda o Paretes, também como sénior, antes de rumar ao Fafe em 2020/21.Na temporada transata, participou em 11 jogos oficiais, entre Campeonato de Portugal (6) e Taça de Portugal (5).