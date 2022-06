Fafe garante primeiros reforços para a Liga 3

A Associação Desportiva de Fafe já conta com dois reforços para a segunda experiência na Liga 3.Os fafenses chegaram a acordo com Apolo Silva, jogador da formação do V. Guimarães, que na época passada jogou no vizinho Pevidém. Apolo conta ainda com passagens pelas equipas B e sub-23 do V. Guimarães, além da AD Oliveirense, Brito e São Martinho.Além de Apolo Silva, a AD Fafe contratou o também médio Pablo, ex-jogador do Berço, do Campeonato de Portugal. Será a primeira experiência do jogador brasileiro na Liga 3, depois de já ter atuado três épocas na equipa B do Varzim.