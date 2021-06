Didi é o mais recente reforço do Fafe, anunciou o emblema minhoto nas redes sociais. O médio-defensivo, de 27 anos, representou o Valadares Gaia na última temporada. "O Fafe é um clube com uma história que toda a gente conhece, um clube com uma grande dimensão", afirmou o jogador.





Formado no V. Guimarães e com passagens nas equipas B de Benfica, Sp. Braga e, precisamente, V. Guimarães, Didi representou ainda Arouca, Torreense e Valadares Gaia, juntando-se agora ao Fafe.Até agora o Fafe já anunciou cinco reforços: Chico (ex-Maria da Fonte), João Santos (ex-V. Guimarães), Paulo Monteiro (ex-Salgueiros), Rui Nibra (ex-Omonia Aradippou/Chipre) e Didi (ex-Valadares Gaia).