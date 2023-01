Fafe termina greve e retoma treinos

O plantel do Fafe retomou os treinos depois de ter recebido garantias de que até ao final da semana serão liquidados os vencimentos em atraso. O plano inicial passava por prolongar a greve aos trabalhos pelo menos por mais um dia, mas a intervenção do presidente do clube, Jorge Fernandes, mas também do treinador, Emanuel Simões, acabou por ter peso junto do grupo, que aceitou voltar aos treinos na expetativa de sejam cumpridas as promessas feitas.O treinador dos fafenses, Emanuel Simões, que até há pouco tempo desempenhou o cargo de diretor desportivo do Santa Clara, desdobrou-se em contactos junto dos jogadores, partilhando as garantias da direção, assegurando que está tudo a ser feito para que parte dos vencimentos sejam liquidados até ao final da semana.Os jogadores, segundo apurámos, esperam receber pelo menos um mês e meio das verbas em atraso, referentes aos meses de novembro e dezembro, entre quinta e sexta-feira e não descartam novas medidas de protesto, como a repetição de greve aos treinos, se não forem cumpridas as promessas. A presença no jogo com o Länk Vilaverdense, da 14ª jornada da Liga 3, não está em causa.