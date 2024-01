Fair play na Liga 3: autocarro do Amora avariou e Sp. Covilhã mandou o seu

O encontro entre Sp. Covilhã e Amora, que os beirões ganharam por 2-0, ficou marcado pela exibição do primeiro cartão branco da presente edição da Liga 3, por conta do gesto da equipa da casa, que cedeu o seu autocarro e ainda mobilizou os batedores da polícia para abrir caminho, depois do veículo que transportava a formação setubalense ter avariado na autoestrada a caminho do estádio José Santos Pinto.Nas redes sociais, o Amora reconheceu o gesto e agradeceu-o: "Atitudes de #PuroFutebol que merecem um cartão branco. O nosso mais sincero obrigado ao SC Covilhã por nos ter facultado o seu autocarro depois do nosso ter sofrido uma avaria na autoestrada."