Fase de subida da Liga 3 vai ter VAR

A Federação Portuguesa de Futebol divulgou esta quinta-feira, no site oficial, que a fase de subida da Liga 3, que se inicia no dia 20 de março, contará com a tecnologia do vídeo-árbitro em todos os jogos, um total de 29.





Segundo a FPF, numa fase inicial, "serão 24 os encontros abrangidos pela ferramenta de apoio aos árbitros: dois em cada uma das seis jornadas das duas séries desta fase da competição".Posteriormente, no playoff a duas mãos entre os segundos classificados, que se disputa nos dias 8 e 15 de maio, o VAR também será utilizado, assim como na final (15 do mesmo mês). Nos dois jogos do playoff entre a Liga 2 e a Liga 3, a tecnologia estará igualmente presente (21 e 29 de maio).