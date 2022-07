Felgueiras 1932 contrata dois reforços ao Fafe

O médio Landinho e o avançado João Santos são os mais recentes reforços do Felgueiras 1932. Ambos provenientes do Fafe, têm como meta ajudar o emblema felgueirense a lutar pela subida aos campeonatos profissionais.O médio centro de 29 anos, jogador muito experiente, conta no seu percurso entre 2.ª Liga, Liga 3 e Campeonato de Portugal com jogos pelo Amarante, Portimonense, Bragança, Vizela, Amora e Fafe. É o regresso a um clube onde jogou em 2013/14.João Santos, ponta-de-lança de 23 anos, fez grande parte da sua carreira ao serviço do Belenenses, até que em 2019/20 virou o seu rumo para norte, assumindo o compromisso de jogar pelo Vitória SC B durante duas temporadas. Na última época passou pelo Fafe, clube onde cumpriu 1397 minutos, marcou cinco golos e fez 29 jogos.Com a chegada destes jogadores, o treinador Agostinho Bento reforça as pretensões de uma boa prestação na Liga 3.