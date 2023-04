Felgueiras-Alverca: Treinadores e árbitro lançam partida

Numa iniciativa com o objetivo de promover o fair play, a sala de imprensa do Estádio Municipal Dr. Machado de Matos, em Felgueiras, recebeu uma conferência de imprensa conjunta dos treinadores do Felgueiras e do Alverca e ainda... o árbitro da partida Rui Lima.

Com uma ação "em prol do respeito que deve existir no futebol", Agostinho Bento quer uma vitória, mas reconhece "que o jogo vai ser difícil". " Tenho confiança na minha equipa e acredito que podemos ganhar", disse o técnico felgueirense. Já Leandro Pires, treinador do Alverca, sublinhou que quer a sua equipa a ser "protagonista" e garantiu: "Tenho convicção de que podemos alcançar a vitória." Por sua vez, o árbitro Rui Lima, de Viana do Castelo, referiu que "está preparado para o jogo" e que estudou as equipas para que a sua atuação seja positiva, salientado que "a existência de VAR pode ajudar nas decisões".