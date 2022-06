Felgueiras assegura central Diogo Nunes

Felgueiras 1932 assegurou a entrada do central Diogo Nunes. Proveniente do São Martinho, o atleta de 24 anos vai ser um importante triunfo para eixo central da equipa que compete na Liga 3.

Com formação no Leixões durante nove épocas, foi no clube matosinhense que subiu a sénior, tendo feito a estreia na 2ª Liga na temporada 2014/15. O filho do ex-central Sérgio Nunes passou depois pelo Sporting B, Boavista, Benfica Castelo Branco, Arouca e, por último, pela equipa do concelho de Santo Tirso.