Felgueiras bate Paredes e segue na liderança isolada do Grupo A da Liga 3

O Felgueiras foi esta sexta-feira ao terreno do Paredes vencer por 1-0, em jogo a contar para a 18.ª jornada da Liga 3, num encontro que ficou decidido com um golo de Nuno Namora no arranque da segunda parte (52').

Uma bela jogada ofensiva desde um lançamento na lateral direita, com uma 'tabela' pelo meio, terminou com um remate rasteiro forte e colocado por parte do médio junto ao poste esquerdo da baliza do Paredes.

Com este resultado, o Felgueiras segue na liderança isolada do Grupo A da Liga 3, somando agora 40 pontos (mais 8 do que o Vilaverdense, que ainda não jogou esta ronda). Já o Paredes segue em 8.º, com os mesmos 20 pontos que somava à entrada para esta ronda, podendo ser ultrapassado pelo CDC Montalegre, que recebe o 2.º classificado da prova.