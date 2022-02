Felgueiras promove ação solidária para oferecer cadeira de rodas elétrica a adepto

Se dentro das quatro linhas o Felgueiras tem 'dado cartas', isto na medida em que a equipa segue nos primeiros lugares da Serie A da Liga 3, a verdade que, fora delas, o clube também tem vindo a marcar pontos. Numa ação de solidariedade que se tem prolongado ao longo de toda a época, o conjunto da região do Tâmega e Sousa está a angariar fundos para oferecer uma cadeira de rodas elétrica a Nélson Sampaio, adepto do clube.Assim, para além de ter criado uma conta bancária para a qual todos os adeptos podem fazer contribuições, o Felgueiras tem promovido várias iniciativas para recolher fundos: já foi feito o leilão de uma camisola (oferecida por um adepto) da altura da inédita subida à 1ª Liga, tendo sido angariados 250 euros, e em todos os jogos há rifas cujo prémio é uma camisola/bola autografada pelo atual plantel. De resto, na partida deste sábado, frente ao V. Guimarães B, a entrada para sócios e adeptos é gratuita, mas o clube disponibilizará rifas com o custo de 5 euros (será oferecido um cachecol), sendo que o valor angariado reverterá para a conta anterioremente referida.Apesar das limitações físicas que possui, Nélson Sampaio faz questão de apoiar o Felgueiras tanto no Estádio Dr. Machado de Matos como nas partidas fora de casa. A cadeira de rodas elétrica que o clube pretende oferecer ao adepto tem o custo de 5 mil euros e, neste momento, foram angariados cerca de 1,5 mil euros.