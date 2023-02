Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

Fernando Madureira: «Mandei a equipa sair do campo porque a arbitragem estava a ser vergonhosa» Responsável do Canelas anunciou, a Record, que será feita uma exposição ao Conselho de Arbitragem da FPF. E revela insultos do árbitro