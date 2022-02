Filipe Çelikkaya: «O caminho do Sporting é a aposta na formação»

Filipe Çelikkaya lançou o jogo com a União de Leiria, a contar para a Liga 3, aproveitando para abordar a perspetiva de futuro do Sporting. Para o treinador da equipa B dos leões, esta terá de estar assente na aposta em jovens jogadores."Temos de olhar para esse cenário como um caminho a percorrer, com altos e baixos e obstáculos pela frente. Daqui a dois ou três anos vamos pegar nestes mesmos atletas e eles já vão ser de um nível muito superior. Vão certamente ajudar o clube noutras ligas e competições. Este é o caminho do clube: a aposta na formação", vincou o técnico em declarações à Sporting TV.Sobre o jogo desta sexta-feira, Çelikkaya pretende ver progressos na equipa B do Sporting que figura na oitava posição da Série B da Liga 3."Queremos melhorar os nossos processos de construção, criação e finalização, que é algo que nos está a faltar, principalmente no que toca ao último terço. Sentimos essas dificuldades com o Amora e temos apostado nisso, queremos melhorar já com a União de Leiria e nos próximos jogos também", frisou ainda.