Filipe Çelikkaya: «Temos de continuar neste caminho, que passa por estimular os jogadores para outros patamares»

Depois de garantida a qualificação no 1º lugar para a fase a eliminar da UEFA Youth League, Filipe Çelikkaya deu o mote e apontou ao futuro do Sporting. O também treinador da equipa B dos leões garantiu que é hora de olhar para a Liga 3."É fantástico todos os jogadores terem minutos, isso significa que estão todos a ser valorizados. Temos de continuar neste caminho, que passa por estimular os jogadores para outros patamares. Esta semana não houve jogo da Liga 3 para nós, mas também é bom os jogadores estarem em contexto de treino exigente para que possam estar despertos a nível muscular e mental para o jogo que se avizinha. Portanto, é continuar este processo que trará os seus frutos a longo prazo", frisou em declarações à televisão do clube.Çelikkaya, de 37 anos, antecipou, depois, o embate com a União de Leiria, fora de portas."Voltamos a concentrar todas as forças na Liga 3 e arrumamos, para já, a Youth League. Sabemos que vamos encontrar uma equipa muito competente, que fez um grande investimento e que tem ambições para outros patamares. Por isso, temos de nos preparar na máxima força para disputarmos o jogo como queremos", garantiu.