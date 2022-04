Filipe Moreira e a condição dos sadinos: «Somos o patinho feio»

Após uma derrota e um empate na série 2, Filipe Moreira, treinador do V. Setúbal, frisa a importância do duelo de hoje em Leiria. "Num campeonato em que o tempo é fundamental e curto, temos quatro finais e não podemos perder mais tempo para conseguirmos subir de divisão", vinca, determinado em contrariar as apostas."Somos ‘o patinho feio’ e a equipa que ninguém, fora do clube, considera candidata. Pode ser que as contas que alguns fazem do patinho feio venham a sair furadas."