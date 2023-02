Fonseca e a visita do Sp. Braga B ao líder: «Podemos sair de Felgueiras com os três pontos»

O Sp. Braga B joga, esta sexta-feira, uma cartada decisiva na Série A da Liga 3, rumo ao objetivo definido de terminar esta fase nos primeiros quatro classificados. A visita ao terreno do líder Felgueiras impõe respeito, mas a confiança arsenalista está reforçada pelo ciclo de três jogos seguidos a vencer na prova, que lhe permite ocupar o quinto posto, com 27 pontos, menos quatro do que o Varzim, que segue no lugar imediatamente acima."Acreditamos muito no processo e no que estamos a fazer. Se formos a equipa que temos sido, eficaz a defender e capaz de fazer golos e de impor o nosso jogo, confio que podemos sair de Felgueiras com os três pontos", afirmou o capitão Diogo Fonseca, na antevisão ao encontro cujo pontapé de saída está marcado para as 19 horas.Ainda em declarações à comunicação do Sp. Braga, Diogo Fonseca admitiu que a confiança da equipa treinada por Custódio Castro está em alta. "Estamos a atravessar uma boa fase tanto a nível de resultados como de exibições e estamos motivados. Temos quatro vitórias nos últimos cinco jogos, três delas consecutivas, e queremos continuar a vencer", indicou.O internacional sub-20 português, que tanto joga a central como a médio defensivo e que, esta época, soma 15 jogos, um golo e uma assistência nas 18 jornadas disputadas pelo Sp. Braga B na Liga, rematou, depois, sobre o objetivo que continua ao alcance da equipa."Em toda esta fase do campeonato pensamos em conquistar os três pontos jogo a jogo. Faltam quatro jornadas para o final e desde o início o nosso objetivo é o mesmo. Queremos ficar entre os quatro primeiros classificados da Série A", vincou Diogo Fonseca, igualmente na antecâmara do duelo com a única equipa que já garantiu o apuramento para a fase de subida.