FPF e clubes da Liga 3 levam brinquedos e presentes a crianças carenciadas

A Federação Portuguesa de Futebol (FPF) e os 24 clubes que disputam as duas séries da Liga 3 juntaram-se para uma iniciativa com cariz solidário dirigida às crianças. 'Puro Natal' é o nome da campanha inédita que levará mais de 600 presentes, disponibilizados pela FPF, a instituições carenciadas de norte a sul do país.Na próxima jornada da prova, a realizar entre sexta-feira e domingo, os 22 jogadores titulares, bem como o quarteto de arbitragem, entrarão em campo com um presente em mão. Mas os clubes foram também desafiados a contribuírem e convidarem os seus adeptos a participar na iniciativa. Os adeptos do clube visitado poderão participar ativamente nesta campanha, doando um brinquedo/livro à entrada do estádio no dia do jogo. Já os adeptos do clube visitante, poderão, nos dias que antecedem o jogo, deslocar-se ao estádio do seu clube, onde estará a decorrer a recolha de brinquedos e livros.Os presentes serão entregues na semana seguinte aos jogos e, de acordo com a FPF, a "iniciativa tem como principal objetivo promover o envolvimento e a participação ativa dos clubes da Liga 3 e dos seus adeptos", além de "aproximar o clube à sua comunidade, norteando os valores da Liga 3."