Para poder guardar esta notícia deverá efectuar login Caso não esteja registado no site do Record, efectue o seu registo gratuito

François dedica golo que afastou Paços da Taça a Manuel Pinho: «Como um pai desde os 17 anos» Defesa do V. Setúbal diz ter-se enchido de confiança no lance do segundo golo sadino frente aos castores